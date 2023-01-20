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19:11, 20 января 2023Путешествия

Раскрыта выдающая свингеров на отдыхе деталь одежды

Семейная пара на отдыхе по незнанию выставила себя свингерами из-за принта на одежде

Фото: Maria Markevich / Shutterstock

Семейная пара во время отпуска по незнанию выставила себя свингерами из-за принта на одежде. Выдающую сексуальные предпочтения деталь туристка раскрыла на своей странице в TikTok, на видео обратило внимание издание The Mirror.

По словам пользовательницы соцсети по имени Линда, она и ее супруг, отправляясь на отдых, приобрели купальные костюмы с изображением ананаса. Они надели новые наряды на пляж и были сбиты с толку, «очень милым» отношением окружающих к ним. Позже женщина узнала, что ношение одинаковых нарядов с фруктовым мотивом является для свингеров символом, показывающим, что пара готова добровольно обменяться сексуальными партнерами.

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«Ой, мне никто не сказал», — подписала путешественница ролик, который за несколько дней набрал более 4,3 миллиона просмотров. Видео возмутило подписчиков Линды, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. «Давайте вернем ананасы! Пусть свингеры используют что-то другое», «Мне кажется, что они должны выбрать какой-то более малоизвестный символ, ананас слишком милый», — писали они.

Ранее стало известно, что туристическая полиция Таиланда начала курировать пляжи и улицы Паттайи, чтобы защитить отдыхающих от трансвеститов, которые агрессивно навязывают секс-услуги. Теперь полицейские патрули обходят пляжи курортного города и улицу Уокинг-стрит, чтобы выискивать трансвеститов.

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Валентина Процкова
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