Блогерша показала роскошные покупки и разгневала зрителей суммой трат

Блогерша Уайлс купила роскошные вещи на миллион рублей и разгневала зрителей суммой трат

Американская блогерша сходила на шопинг в Париже и разгневала подписчиков суммой трат на роскошные покупки. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

25-летняя визажистка из Мичигана Холли Уайлс разместила ролик, в котором показала дизайнерские вещи, аксессуары и обувь, купленные ею в магазинах столицы Франции. В частности, девушка приобрела две пары туфель бренда Christian Louboutin, кошелек Versace, две сумки Louis Vuitton, клатчи Prada и Dior, платье Michael Kors, а также визитницу YSL и косметику Guerlain.

По словам инфлюэнсера, общая стоимость покупок составила 17 тысяч долларов (более миллиона рублей). Фанаты не оценили откровенность девушки и обвинили ее в хвастовстве неразумными тратами в комментариях под видео. «Люди голодают, а вы кичитесь роскошью», «Зачем нам это знать?», «Какой ужас», «Не повод для гордости», — высказывались зрители.

В то же время другие поклонники встали на защиту американки и заявили, что она заработала на все перечисленные предметы гардероба честным трудом. «Она имеет право показывать свои покупки, потому что она заработала на них», «Молодец, что радуешь себя», «Труд должен вознаграждаться», — писали многочисленные пользователи сети.

В августе 2021 года блогерша назвала сумму еженедельных трат на одежду и разозлила подписчиков. Микаэла Теста призналась, что каждую неделю приобретает вещи на общую сумму пять тысяч долларов (276 тысяч рублей). Австралийка объяснила, что не может надевать один и тот же наряд дважды.