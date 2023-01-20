Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:21, 20 января 2023Ценности

Блогерша показала роскошные покупки и разгневала зрителей суммой трат

Блогерша Уайлс купила роскошные вещи на миллион рублей и разгневала зрителей суммой трат

Кадр: @hollykatherine8

Американская блогерша сходила на шопинг в Париже и разгневала подписчиков суммой трат на роскошные покупки. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

25-летняя визажистка из Мичигана Холли Уайлс разместила ролик, в котором показала дизайнерские вещи, аксессуары и обувь, купленные ею в магазинах столицы Франции. В частности, девушка приобрела две пары туфель бренда Christian Louboutin, кошелек Versace, две сумки Louis Vuitton, клатчи Prada и Dior, платье Michael Kors, а также визитницу YSL и косметику Guerlain.

Материалы по теме:
«Тело было покрыто гематомами» Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
«Тело было покрыто гематомами»Содержанки в России: как ими становятся, где они ищут спонсоров и что готовы терпеть?
30 июня 2022
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022

По словам инфлюэнсера, общая стоимость покупок составила 17 тысяч долларов (более миллиона рублей). Фанаты не оценили откровенность девушки и обвинили ее в хвастовстве неразумными тратами в комментариях под видео. «Люди голодают, а вы кичитесь роскошью», «Зачем нам это знать?», «Какой ужас», «Не повод для гордости», — высказывались зрители.

В то же время другие поклонники встали на защиту американки и заявили, что она заработала на все перечисленные предметы гардероба честным трудом. «Она имеет право показывать свои покупки, потому что она заработала на них», «Молодец, что радуешь себя», «Труд должен вознаграждаться», — писали многочисленные пользователи сети.

В августе 2021 года блогерша назвала сумму еженедельных трат на одежду и разозлила подписчиков. Микаэла Теста призналась, что каждую неделю приобретает вещи на общую сумму пять тысяч долларов (276 тысяч рублей). Австралийка объяснила, что не может надевать один и тот же наряд дважды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
МИД Китая ответил на письмо Зеленского о мирных переговорах
В Кремле анонсировали совещание Путина с членами Совбеза
Песков не стал называть точные даты послания парламенту и прямой линии Путина
Московский ресторан рэпера Басты загорелся во время поздравления посетителя
В клубе РПЛ передумали приглашать Дзюбу
Лукашенко заявил о понимании Западом необходимости «прекращать заниматься дурью»
Блогерша показала роскошные покупки и разгневала зрителей суммой трат
Airbus подтвердила крушение своего вертолета с главой МВД Украины
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Назван возможный срок вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.