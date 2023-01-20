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20:22, 20 января 2023Путешествия

Названы лучшие отели Турции

HolidayCheck: лучшим отелем Турции назван Arum Barut Collection

Фото: Google Карты

Тремя лучшими отелями Турции названы Arum Barut Collection, TUI Blue Palm Garden и Hotel Melas Resort. Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского портала оценки и бронирования отелей HolidayCheck.

В первой пятерке рейтинга также оказались Lara Barut Collection и Delphin Deluxe Resort. При этом шестое место занял Rixos Premium Belek, а следом за ним расположился Hotel Thalia Unique. В топ-10 также вошли Concorde De Luxe Resort, Voyage Belek Golf & Spa и Hotel Botanik Platinum.

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Уточняется, что эксперты сервиса проанализировали около 623 тысяч отзывов, чтобы составить рейтинг.

Ранее в январе эксперты туротрасли выяснили, какие страны выбрали россияне для отдыха у моря на февральских праздниках. По данным аналитиков сервиса «Слетать.ру», лучшей страной для отпуска в указанный период туристы назвали Таиланд. Именно на него приходится 36,5 процента от всех проданных на февраль туров. На втором месте расположился Египет (23,5 процента), на третьем — Турция (около 12 процентов).

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Фариза Бацазова
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