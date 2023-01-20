Эксперт оценила последствия отказа Киева учесть неоднородность мнений украинцев

Эксперт оценила последствия отказа Киева учесть неоднородность мнений жителей Украины

Если бы украинские политики хотя бы на год-два раньше начали такой разговор и признали неоднородность мнений в своей стране, то, возможно, им удалось бы избежать всех последующих там событий. Такое мнение высказала исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин, комментируя тему неоднородности взглядов украинцев на действующую власть.

Эта тема обсуждалась накануне на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны». Участники встречи констатировали, что режим Зеленского на Украине — не единственная политическая сила, которая существует внутри страны. Он не является «рупором» всего украинского народа. Есть множество других позиций, противоположных действующей власти.

В частности, речь шла о статье председателя политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В ней утверждалось, что украинцам надо начинать строить свою демократию и гражданский диалог, не в угоду западным кураторам, что далеко не вся Украина ненавидит Россию.

«Однако, украинская верхушка выбрала позицию отрицания очевидных фактов, что режим Зеленского не олицетворяет всю страну и не отражает интересы всех ее граждан. Мало того, не сумев доказать и навязать это своим жителям, она решила просто объявить им войну, пытаясь силой принудить те же Донбасс и Луганск к покорности. И мы видим, к чему это привело», — продолжила Наталья Линдигрин.

Эксперт уверена, что «озвученная Медведчуком позиция — это не только его личное мнение, это мнение родных сегодняшних украинских военнослужащих, беженцев, жителей юга». «Всех тех, кому уже надоело, что власть пытается свои проблемы решить ценой жизней и благополучия людей. Ведь ни Европа, ни Америка не восстанавливают разрушенные дома, они поставляют оружие. Война ради войны, причем в своей стране — кто в разуме поддержит это? Только если ты на этом наживаешься, тогда, конечно. Поэтому очень надеюсь, что к мнению уже оформляющейся на Украине «партии мира» прислушаются и Зеленский, и его кураторы. Шанс на диалог, думаю, еще есть», — резюмировала эксперт.