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07:55, 20 января 2023Мир

В Военном комитете НАТО рассказали об уроках конфликта на Украине

Глава Военного комитета НАТО Бауэр рассказал об уроках конфликта на Украине для альянса

Фото: Janis Laizans / Reuters

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам альянса нужно извлечь урок из российской спецоперации на Украине. Об этом он заявил агентству Bloomberg.

Военачальник описал конфликт на Украине как вариант окопной Первой мировой войны с применением ударных беспилотников. «Мы должны готовиться к будущему, но одновременно быть способными вести войну прошлого», — сказал он.

Бауэр отметил, что в ближайшие годы страны НАТО будут заниматься развитием противовоздушной обороны (ПВО) и наращивать запасы боеприпасов. Также предстоит изучить системы, способные запускать ракеты по наземным целям как с земли, так и с воздуха.

При этом адмирал выразил уверенность, что Россия также выучит ошибки и восстановит свои вооруженные силы. «Мы не должны недооценивать русских», — предупредил Бауэр.

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Марина Совина
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