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12:02, 20 января 2023Россия

Два человека пострадали при взрыве газа в российском доме

В Нижегородской области два человека пострадали при взрыве газа в доме
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В городе Лукьянов Нижегородской области в доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РЕН ТВ.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром 20 января в двухэтажном здании. После взрыва дом частично обрушился, но возгорания не было.

Уточняется, что дом был расселен, так что жильцов в нем не было. Кто именно получил ранения — не сообщается. Известно, что на первом этаже здания находился ломбард, куда был проведен газ. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают экстренные службы.

18 января похожее ЧП произошло у другом российском регионе — Чечне. В частном доме в станице Червленная в Шелковском районе взорвался газ. В результате пострадали трое детей и один взрослый.

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Евгения Куликова
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