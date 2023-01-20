Два человека пострадали при взрыве газа в российском доме

В Нижегородской области два человека пострадали при взрыве газа в доме

В городе Лукьянов Нижегородской области в доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РЕН ТВ.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром 20 января в двухэтажном здании. После взрыва дом частично обрушился, но возгорания не было.

Уточняется, что дом был расселен, так что жильцов в нем не было. Кто именно получил ранения — не сообщается. Известно, что на первом этаже здания находился ломбард, куда был проведен газ. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают экстренные службы.

18 января похожее ЧП произошло у другом российском регионе — Чечне. В частном доме в станице Червленная в Шелковском районе взорвался газ. В результате пострадали трое детей и один взрослый.