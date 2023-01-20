В Госдуму внесли законопроект о прикомандированных к госорганам росгвардейцах

В ГД внесен законопроект о праве Росгвардии прикомандировывать сотрудников к предприятиям

В Госдуму внесли законопроект о праве Росгвардии прикомандировывать своих сотрудников к государственным органам. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа росгвардейцы могут быть прикомандированы к предприятиям, организациям независимо от их форм собственности с оставлением их на военной службе и сохранением имеющихся социальных гарантий. Законопроект внесли фракции «Единая Россия» и «Новые люди».

Законопроект является восполнением пробела в законодательстве, подобные правила давно действуют в других силовых ведомствах. По словам авторов законопроекта, сотрудники Росгвардии занимаются охраной важных государственных объектов и спецгрузов, контролируют оборот оружия и заняты борьбой с терроризмом и экстремизмом. А потому ведомству важно иметь возможность прикомандировывать сотрудников к другим организациям.