Участники конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» поучаствовали в социальных акциях

Полуфиналисты конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» поучаствовали в социальных акциях

Полуфиналисты конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» приняли участие в социальной акции. К ним присоединился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Участники конкурса разбились на три группы. Первая поехала в госпиталь к раненым участникам спецоперации. Полуфиналисты конкурса общались с бойцами, пели песни под гитару, вручили им подарки.

Раненый военнослужащий Роман поделился своими впечатлениями. «К нам пришли участники конкурса "Лидеры возрождения". Спели нам песни под гитару. Песни хорошие, мне понравились. Также они принесли нам наборы со всем необходимым, что может пригодиться в госпитале. Большое им за это спасибо!» — сказал он.

Вторая группа работала в Центре распределения гуманитарной помощи. Полуфиналисты распределились на бригады и занимались формированием продуктовых наборов и посылок. Часть конкурсантов помогала в погрузке-разгрузке, другие плели маскировочные сети и шили противоосколочные пакеты для бронежилетов.

Третья группа отправилась в пункт временного размещения вынужденных переселенцев. Конкурсанты из ДНР организовали оформление комнаты для детей, провели обучающие и развивающие игры, вручили подарки детям и пенсионерам.

Оценочные мероприятия первого полуфинала конкурса стартуют утром 21 января.

