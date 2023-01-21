В США предупредили Украину о больших потерях при попытке удержать Артемовск

Власти Украины заверяют США в том, что ВСУ удержат Артемовск и подготовятся к наступлению

В Вашингтоне считают, что если Украина продолжит «хвататься за Артемовск» (украинское название — Бахмут), то растратит много сил и военной техники, что недопустимо. Однако украинские власти уверяют администрацию США, что смогут одновременно удержать Артемовск и подготовиться к весеннему наступлению, пишет «Военное обозрение».

По информации издания, в администрации США считают, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) с высокой вероятностью возьмут Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР) и выбьют оттуда Вооруженные силы Украины (ВСУ). Американские чиновники предупредили Киев, что при попытке удержать Артемовск ВСУ понесут большие потери.

«В то же время в американской администрации говорят о том, что власти Украины заверяют США в способности ВСУ отстоять Артемовск и одновременно дождаться поставок военной техники для начала наступления», — пишет издание. Однако американские военные эксперты сомневаются в успехе ВСУ: пока украинские войска тратят все новые резервы под Артемовском, Российская армия занимает населенные пункты не только в ДНР, но еще и на запорожском направлении.

Ранее в субботу, 21 января, сообщалось, что США посоветовали властям Украины вывести украинские силы из Артемовска, чтобы сконцентрироваться на подготовке к наступлению на юге страны. Как заявил Agence France-Presse высокопоставленный американский чиновник, в случае Артемовска время играет на руку России, у которой больше артиллерийских ресурсов и военных.