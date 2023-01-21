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02:33, 21 января 2023Мир

США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска

AFP: США советуют Украине вывести силы из Артемовска для подготовки к наступлению на юге

Фото: Reuters

США советуют Киеву вывести украинские силы из Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Как сообщил агентству высокопоставленный чиновник в администрации президента США Джо Байдена, усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. По его словам, в случае Артемовска время играет на руку России, у которой больше артиллерийских ресурсов и военных.

По мнению собеседника агентства, у Украины может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в Артемовске и готовиться к наступлению. Он также указал на необходимость времени для того, чтобы украинские военные прошли программы подготовки под руководством США, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили новое вооружение от западных партнеров.

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Успехи российских сил

В пятницу, 21 января, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские военные добились постепенного прогресса под Артемовском и в Соледаре.

В то же время американский чиновник заявил, что это не меняет стратегической ситуации и «не приведет к тому, что украинцы станут проигрывать». По его словам, Соединенные Штаты продолжают считать эти города спорными. Он добавил, что российские силы достигли прогресса «экстраординарной ценой».

В четверг, 19 января, глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предрек взятие Артемовска под контроль российский войск. Такое заявление бизнесмен сделал в одном сообщении с рассказом об установлении контроля над поселком Клещеевка в Бахмутском районе ДНР.

В любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят

Евгений ПригожинОснователь ЧВК «Вагнер»
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Решения на базе Рамштайн

В пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча глав военных ведомств стран НАТО. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, на мероприятии обсуждались поставки Украине средств ПВО и бронетехники.

По его словам, Запад, решая, какое оружие поставить Киеву, исходило из принципа, что должно «помочь на поле боя уже сейчас». Швеция решила поставить Украине 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, а Дания — 19 гаубиц. В свою очередь, Латвия поставит системы Stigner, вертолеты и другое оборудование, а Эстония перебросит на Украину 155-мм гаубицы.

В свою очередь, США решили включить в новый пакет помощи восемь систем противовоздушной обороны (ПВО) Avengers, а также системы NASAMS. Однако основные боевые танки армии США Abrams не войдут в пакет помощи.

На встрече также поднимался вопрос о разрешении на реэкспорт странам-владельцам немецких танков Leopard, но стороны не смогли принять единое решение об отправке техники в интересах Вооруженных сил Украину (ВСУ).

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Позиция Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационными заявления глав оборонных ведомств западных стран, сделанные в ходе встречи на базе Рамштайн.

Захарова предупредила, что если поставки оружия Киеву нарастят, в зоне боевых действий может наступить эскалация.

Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

По мнению дипломата, Украина стала «тренировочным полигоном для США и их союзников».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег о печальных последствиях для Украины решение западных государств о поставках тяжелых танков Украине.

Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем для Украины и для украинского народа

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России
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Марина Совина
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