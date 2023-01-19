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10:57, 19 января 2023Россия

Пригожин заявил о взятии под контроль еще одного поселка под Артемовском

Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что населенный пункт Клещеевка в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР) взят под контроль вагнеровцами. Слова Пригожина передает официальный Telegram-канал его пресс-службы.

17 января Пригожин заявлял, что Клещеевка еще не взята. Он подчеркивал, что у ЧВК «Вагнера» есть успехи в населенном пункте, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют большую его часть.

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер"», — сообщил Пригожин.

Он подчеркнул, что вокруг населенного пункта под Артемовском (украинское название города — Бахмут) идут ожесточенные бои и «противник цепляется за каждый метр земли». Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ не бегут от Артемовска и работают слаженно четко, подчеркнув при этом, что Россия все равно возьмет Артемовск под свой контроль.

Клещеевка располагается к юго-западу от Артемовска. Там располагается железнодорожная станция на линии Горловка — Артемовск. Северо-западнее населенного пункта располагается автодорога, которая связывает Артемовск с крупным городом Константиновка. Расстояние от Клещеевки до Артемовска составляет около десяти километров.

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Анастасия Шейкина
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