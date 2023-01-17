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14:47, 17 января 2023Россия

Пригожин опроверг данные о взятии Клещеевки

Пригожин опроверг данные о взятии Клещеевки ДНР, заявив, что там идут тяжелые бои

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг данные о взятии под контроль села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Пригожина.

«Клещеевка не взята. Идут тяжелые бои. Действительно, у нас есть определенные успехи. Как я уже говорил, толпы болтунов, бегущие впереди паровоза, очень сильно вредят парням, которые погибают», — сказал Пригожин.

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По его словам, значительная часть села находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пригожин пообещал сообщить, когда Клещеевка будет взята под контроль России.

О взятии Клещеевки сообщил военкор Семен Пегов в своем Teleram-канале War Gonzo. По его данным, вагнеровцы выбили ВСУ из села. Впоследствии в утренней сводке Пегов заявлял, что ЧВК «Вагнер» пробила оборону ВСУ в Клещеевке и атакует на восточных окраинах населенного пункта.

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Анастасия Шейкина
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