Пригожин опроверг данные о взятии Клещеевки ДНР, заявив, что там идут тяжелые бои

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг данные о взятии под контроль села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Пригожина.

«Клещеевка не взята. Идут тяжелые бои. Действительно, у нас есть определенные успехи. Как я уже говорил, толпы болтунов, бегущие впереди паровоза, очень сильно вредят парням, которые погибают», — сказал Пригожин.

По его словам, значительная часть села находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пригожин пообещал сообщить, когда Клещеевка будет взята под контроль России.

О взятии Клещеевки сообщил военкор Семен Пегов в своем Teleram-канале War Gonzo. По его данным, вагнеровцы выбили ВСУ из села. Впоследствии в утренней сводке Пегов заявлял, что ЧВК «Вагнер» пробила оборону ВСУ в Клещеевке и атакует на восточных окраинах населенного пункта.