Песков предостерег от поставок тяжелых танков Украине

Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Киеву не помешают России достичь целей СВО

Если на встрече министров обороны западных государств на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ решат поставить тяжелые танки Украине, то это приведет к печальным последствиям для Украины, предостерег пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем для Украины и для украинского народа», — сказал он.

Ранее власти Нидерландов анонсировали поставку Киеву истребителей F-16. Глава МИД страны Вопке Хукстра добавил, что Амстердам поможет Украине оплатить танки Leopard 2, которые некоторые страны собрались направить.

До этого Финляндия пообещала выделить сотни миллионов евро на оборону Вооруженных сил Украины. Отмечается, что общая сумма финансовой помощи составит 590 миллионов евро.