Финляндия пообещала выделить сотни миллионов евро Украине

Финляндия поставит Украине 12-й пакет военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро

Хельсинки выделит Киеву сотни миллионов евро на вооружение, пообещали в Минобороны Финляндии, передает Reuters.

Новая финансовая помощь составит 400 миллионов евро и увеличит общую сумму пожертвования до 590 миллионов евро. Также отмечается, что в новый пакет не входят танки Leopard 2.

«Президент республики принял это решение 19 января 2023 года по предложению правительства. Это будет 12-й пакет военной техники для Украины. (...) Украина продолжает нуждаться в поддержке для защиты своей территории, и этот пакет военной техники, безусловно, является самым крупным на сегодняшний день. Финляндия поставляет на Украину тяжелую артиллерию и боеприпасы», — сказано в заявлении ведомства.

Министерство отказалось предоставить более точную информацию о содержании помощи, а также способе ее доставки и графике. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что новая помощь стала возможна благодаря содействию Швеции. Министры обороны договорились подписать «Заявление о намерениях» в пятницу на базе на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Ранее Финляндию попросили присоединиться к поставкам немецких танков Leopard Украине. С соответствующим призывом выступили власти Польши и Великобритании на военной базе Тапа в Эстонии.