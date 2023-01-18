Финляндию попросят присоединиться к поставкам танков Leopard Украине

Польша и Британия попросят Финляндию присоединиться к поставкам танков Leopard Украине

Польша и Британия попросят Финляндию присоединиться к поставкам танков Leopard Украине, а также принять участие в создании базы технического обслуживания техники для Киева. Об этом сообщает финская газета Ilta-Lehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности.

«Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг посетит военную базу Тапа в Эстонии и сообщит дополнительную информацию о поставках британской бронетехники в Украину. На встрече также будут присутствовать министр обороны Польши Мариуш Блащак и министры обороны всех стран Балтии: Ханно Певкур (Эстония), Арвидас Анушаускас (Литва) и Инара Мурниеце (Латвия)», — сказано в публикации.

На базе участники встречи объявят о поставках на Украину новых тяжелых вооружений. «На практике это, например, бронетранспортеры и штурмовые машины», — отмечает издание.

Страны ждут, что Финляндия также предоставит Украине несколько «Леопардов».

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин во время выступления на Давосском форуме заявила, что членство Украины в НАТО могло бы предотвратить начало боевых действий, однако эта возможность была упущена. По ее словам, именно вопрос безопасности и стал решающим при принятии решений о членстве в альянсе. «Мы должны учиться на своих ошибках... Мы хотим стать членом НАТО, потому что больше не хотим войны в Финляндии», — заявила Марин.