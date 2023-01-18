В Финляндии рассказали об упущенной возможности избежать конфликта на Украине

Премьер Финляндии Марин: членство Украины в НАТО могло бы предотвратить конфликт

Членство Украины в НАТО могло бы предотвратить начало боевых действий, однако эта возможность была упущена. Об этом рассказала премьер-министр Финляндии Санна Марин во время выступления на Давосском форуме. Цитату приводит Politico.

По ее словам, именно вопрос безопасности и стал решающим при принятии решений о членстве в альянсе. «Мы должны учиться на своих ошибках... Мы хотим стать членом НАТО, потому что больше не хотим войны в Финляндии», — заявила Марин.

Пока Венгрия и Турция — единственные страны-члены альянса, кто сопротивляется включению Финляндии и Швеции в объединение. Тем не менее, генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что в 2023 году все соответствующие процедуры завершатся.