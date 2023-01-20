США посоветовали Киеву вывести украинские силы из Артемовска

AFP: США советуют Киеву вывести силы из Артемовска для подготовки к наступлению на юге

США советуют Киеву вывести украинские силы из Артемовска, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agency France Presse.

Как сообщил агентству высокопоставленный американский чиновник, усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. По его словам, в случае Артемовска время играет на руку России, у которой больше артиллерийских ресурсов и военных.

По его мнению, у Киева может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в городе и готовиться к наступлению.

Анонимный чиновник отметил, что нужно время для того, чтобы украинские военные прошли программы подготовки под руководством США, а Вооруженные силы получили новое вооружение от западных партнеров.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предрек, что Артемовск будет взят под контроль. Свое утверждение он предварил опровержением бегства частей ВСУ из района Артемовска. До этого военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что ВСУ оказались в сложном положении после потери Соледара, так как понесла большие потери.