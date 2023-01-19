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11:06, 19 января 2023Россия

Пригожин предрек взятие Артемовска

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин предрек взятие Артемовска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Населенный пункт Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) будет взят под контроль. Об этом заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводятся в Telegrаm-канале «Пресс-служба Пригожина».

Такое заявление бизнесмен сделал в одном сообщении с рассказом об установлении контроля над поселком Клещеевка в Бахмутском районе ДНР. Свое утверждение он предварил опровержением бегства частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Артемовска.

«В любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — предрек он.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что Вооруженные силы Украины оказались в сложном положении после потери Соледара. По оценкам эксперта, украинская армия понесла большие потери, а также «взламывание» центрального узла обороны. При этом он отмечал, что после установления контроля над Соледаром необходимо взять и Артемовск, иначе вся операция будет бессмысленна.

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Марк Леонов
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