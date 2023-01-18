Военный эксперт оценил положение украинской армии после потери Соледара

Военный эксперт Шурыгин: Киев оказался в сложном положении после потери Соледара

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» рассказал, что Вооруженные силы Украины оказались в сложном положении после потери Соледара.

По оценкам эксперта, украинская армия понесла большие потери, а также «взламывание» центрального узла обороны. В связи с этим украинское командование будет «затыкать» это пробоину людьми, а также возводить следующую линию обороны. Шурыгин полагает, что в сложившейся ситуации у Киева остается два варианта: либо попытаться провести контратаку, либо отвести войска на следующие рубежи.

При этом эксперт отметил, что для контрудара у украинской армии есть силы, однако это их последний резерв. «А если они не будут наступать, надо будет отходить на линию Константиновка — Дружковка — Краматорск. Северск у них будет под ударом», — отметил он, добавив, что в таком случае нужно учитывать важный нюанс.

«Если сейчас у них вытянутая дуга, которая опирается на Авдеевку и Марьинку слева, а справа утыкается в Северск, то Константиновка — Дружковка — Краматорск стоят ступенями друг за другом. Уже нет такой широты фронта. И есть угроза, что если будет нанесен мощный удар севернее, то можно эти города просто обойти», — заключил он.

Ранее Шурыгин заявил, что после Соледара российским Вооруженным силам необходимо взять Артемовск (украинское название — Бахмут), иначе вся операция будет бессмысленна.

