Военный эксперт объяснил бессмысленность взятия Соледара без Артемовска

Военный эксперт Шурыгин: Соледар и Артемовск представляют собой единый узел обороны

После Соледара российским Вооруженным силам необходимо взять Артемовск (украинское название — Бахмут), иначе вся операция будет бессмысленна. Такую точку зрения привел военный эксперт Владислав Шурыгин, его цитирует «Московский комсомолец».

«Безусловно, вслед за Соледаром должен быть взят Бахмут, потому что это единый узел обороны. (...) И взятие одного без другого во многом теряет смысл», — объяснил он. По словам аналитика, речь идет не о «Соледарской операции», а о «Бахмутско-Соледарской».

Шурыгин указал, что падение Соледарско-Бахмутовского оборонительного узла позволяет взломать дугу обороны украинской армии, которая создавалась десять месяцев. Взлом этой линии обороны в самом центре является серьезным поражением для Киева, и украинские военные постараются этого не допустить.

В этой связи, как отметил эксперт, лучше не спешить, а «очень жестко обороняться». Также надо помнить, что нужно иметь достаточно сил, чтобы наступать в нескольких направлениях.

13 января Минобороны России сообщило о полном контроле над Соледаром и возможности взять в котел Артемовск. Между тем бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин еще 11 января объявил, что ее бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара.