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19:22, 20 января 2023Бывший СССР

МИД предупредил об эскалации на Украине из-за наращивания поставок оружия Киеву

МИД предупредил об эскалации на Украине в случае наращивания поставок оружия с Запада

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Заявления глав оборонных ведомств западных стран, сделанные в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, провокационны. Если поставки оружия Киеву нарастят, в зоне боевых действий может наступить эскалация, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте», — предупредила Захарова. По ее мнению, Украина стала «тренировочным полигоном для США и их союзников».

Как стало известно по итогам встречи, ее участники еще не приняли никакого решения о поставках Украине танков Leopard 2. Во время личной беседы 19 января министры обороны США и Германии Ллойд Остин и Борис Писториус также не смогли прийти к соглашению по этому вопросу.

В газете Süddeutsche Zeitung при этом утверждали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов пойти на поставки, если власти США отправят на Украину танки Abrams.

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Алевтина Запольская
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