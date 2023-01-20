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23:35, 20 января 2023Мир

США признали успехи российских военных в районе Соледара и Артемовска

Джон Кирби: российские силы добились постепенного прогресса под Артемовском и в Соледаре
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Leah Millis / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российские военные добились постепенного прогресса под Артемовском и в Соледаре. Об этом пишет ТАСС.

При этом Кирби заявил, что это не меняет стратегической ситуации и «не приведет к тому, что украинцы станут проигрывать». По его словам, Соединенные Штаты продолжают считать эти города спорными. Он добавил, что российские силы достигли прогресса «экстраординарной ценой».

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск будет взят под контроль. Свое утверждение он предварил опровержением бегства частей ВСУ из района Артемовска.

По данным Agency France Presse, США призвали Киев вывести украинские силы из Артемовска, чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что усиленное внимание украинский властей к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению.

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Марина Совина
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