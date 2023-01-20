Пентагон сообщил о следующем пакете помощи Украине

Пентагон сообщил, что очередной пакет помощи Украине включит системы NASAMS и ПВО Avengers

Стало известно содержание следующего пакета помощи США для Украины, об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что очередная помощь включит восемь систем противовоздушной обороны (ПВО) Avengers, а также системы NASAMS. Уточняется, что стоимость техники составит около двух с половиной миллиардов долларов.

Ранее Вашингтон перечислил некоторые пункты в рамках военной поддержки для Киева. В частности, украинской стороне направят боевые машины пехоты, противотанковые ракеты, а также бронетранспортеры.

При этом отмечается, что основные боевые танки армии США Abrams не войдут в пакет помощи.