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19:26, 20 января 2023Мир

Глава Пентагона назвал темы разговоров во время встречи на базе Рамштайн

Глава Пентагона: поставки Киеву ПВО и бронетехники — главные темы встречи на базе Рамштайн

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Во время встречи глав министерств обороны европейских стран и США обсуждались поставки Украине средств ПВО и бронетехники, а также синхронизация такой помощи. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам переговоров, пишет ТАСС.

Он назвал принцип, по которому Запад решает, какое оружие поставить Киеву: оно должно «помочь на поле боя уже сейчас». Швеция решила поставить Украине 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, а Дания — 19 гаубиц. В свою очередь, Латвия поставит системы Stigner, вертолеты и другое оборудование, а Эстония перебросит на Украину 155-мм гаубицы.

В то же время США решили включить в новый пакет помощи восемь систем противовоздушной обороны (ПВО) Avengers, а также системы NASAMS. Однако основные боевые танки армии США Abrams не войдут в пакет помощи.

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Виктория Кондратьева
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