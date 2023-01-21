Бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись в Иркутской области

В МЧС сообщили о возгорании бензовоза и железнодорожных цистерн в Ангарске

Бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись в Ангарске. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Информация о возгорании поступила 21 января в 12:11 (7:11 по мск). Бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись на территории промышленного массива в 35 квартале Ангарска. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

К ликвидации привлекли 35 пожарных и 7 автоцистерн. Чуть более чем через час пожар был потушен. Пострадавших нет.

По уточненной информации, основная причина случившегося — нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ. В ведомстве отмечают, что возгорание произошло при заправке автоцистерны.

Ранее в Иркутской области при пожаре в частном доме погибли мужчина и трое детей. По данным МЧС, он вышел из дома, оставив детей одних, а когда вернулся — дом уже горел. Мужчина попытался войти и спасти их, но не смог.