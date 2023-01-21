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13:39, 21 января 2023Экономика

Биткоин резко вырос

Курс биткоина вырос более чем на 10 процентов и превысил отметку в 23 тысячи долларов
СюжетКурс биткоина:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Курс биткоина в ходе торгов 21 января вырос более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

По данным на 13:14 по московскому времени, стоимость биткоина после резкого роста составила 23 306 долларов. Таким образом, самая известная криптовалюта подорожала более чем на 10 процентов. На момент написания материала стоимость криптовалюты опустилась до 22 684 долларов.

Bitcoin от TradingView

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил, что курс биткоина может подняться до уровня в 60-70 тысяч долларов. Утром 16 января цена биткоина поднялась выше 21,4 тысячи долларов впервые с 13 сентября. За неделю криптовалюта выросла на 24,3 процента, с начала года — на 27 процентов.

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Варвара Кошечкина
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