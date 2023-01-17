Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили

Экономист Григорьев допустил возвращение курса биткоина к 70 тысячам долларов

Курс биткоина может подняться до уровня в 60-70 тысяч долларов, допустил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Вероятность возвращения цены криптовалюты к максимальным показателям он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Утром 16 января цена биткоина поднялась выше 21,4 тысячи долларов впервые с 13 сентября. За неделю криптовалюта выросла на 24,3 процента, с начала года — на 27 процентов.

Условия

Триггерами роста биткоина может быть дальнейшая разбалансировка мировой финансовой системы и нарастание в ней рисков, считает экономист. Тогда инвесторы начнут выбирать альтернативные инструменты, включая биткоины.

«Все очень просто. Есть финансовые инструменты, которые внушают инвесторам доверие и обеспечивают комфортную для них доходность. Если они перестают вызывать доверие и приносить нужную доходность, они уходят в другие инструменты. Я думаю, если будет глобальная ситуация ухудшаться, если финансовые рынки будут становится более волатильными, тогда биткоин и другие криптовалюты будут расти», — поделился Григорьев.

Чем обусловлен текущий рост

На курс биткоина влияет общая ситуация на финансовом рынке, а именно его стабильность или нестабильность, а также использование криптовалюты в расчетах, рассказал экономист. К последнему, по его словам, иногда прибегают, чтобы обойти те или иные санкции.

Сейчас, скорее всего, оба фактора повлияли в эту сторону, в частности нестабильность на финансовых рынках, потому что даже самые оптимистичные прогнозы по поводу будущего глобальной экономики звучат не очень убедительно Владимир Григорьев экономист

Сложность прогнозирования

По мнению финансового эксперта, курс биткоина может как подняться до высоких показателей, так и снова опуститься. Дело в том, что он очень волатильный и плохо прогнозируется в отличие от курса национальных валют.

Если в основе традиционных валют, драгоценных металлов, ценных бумаг, акций и облигаций всегда лежит некая фундаментальная стоимость, то в основе почти всех криптовалют ее нет, объяснил Григорьев.

«Ее стоимость зависит от двух вещей: от желания инвестора, который купил, продать дороже и от количества людей, организаций, которые готовы рассчитываться при помощи биткоина вместо доллара, рубля и других валют», — уточнил он.

Курс биткоина продолжает медленно восстанавливаться после крупного обвала в ноябре — всего за два дня (8-9 число) он потерял 23 процента стоимости и опустился до 15,8 тысячи долларов. Обвал был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX — в начале ноября вышло расследование о ее неплатежеспособности.

