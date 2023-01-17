Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:04, 17 января 2023Экономика

Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили

Экономист Григорьев допустил возвращение курса биткоина к 70 тысячам долларов

Фото: Shutterstock

Курс биткоина может подняться до уровня в 60-70 тысяч долларов, допустил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Вероятность возвращения цены криптовалюты к максимальным показателям он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Утром 16 января цена биткоина поднялась выше 21,4 тысячи долларов впервые с 13 сентября. За неделю криптовалюта выросла на 24,3 процента, с начала года — на 27 процентов.

Условия

Триггерами роста биткоина может быть дальнейшая разбалансировка мировой финансовой системы и нарастание в ней рисков, считает экономист. Тогда инвесторы начнут выбирать альтернативные инструменты, включая биткоины.

«Все очень просто. Есть финансовые инструменты, которые внушают инвесторам доверие и обеспечивают комфортную для них доходность. Если они перестают вызывать доверие и приносить нужную доходность, они уходят в другие инструменты. Я думаю, если будет глобальная ситуация ухудшаться, если финансовые рынки будут становится более волатильными, тогда биткоин и другие криптовалюты будут расти», — поделился Григорьев.

Материалы по теме:
От биткоинов до выборов. Что такое технология блокчейн и как она работает?
От биткоинов до выборов.Что такое технология блокчейн и как она работает?
4 сентября 2022
«Извините, я облажался» Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
«Извините, я облажался»Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
16 ноября 2022

Чем обусловлен текущий рост

На курс биткоина влияет общая ситуация на финансовом рынке, а именно его стабильность или нестабильность, а также использование криптовалюты в расчетах, рассказал экономист. К последнему, по его словам, иногда прибегают, чтобы обойти те или иные санкции.

Сейчас, скорее всего, оба фактора повлияли в эту сторону, в частности нестабильность на финансовых рынках, потому что даже самые оптимистичные прогнозы по поводу будущего глобальной экономики звучат не очень убедительно

Владимир Григорьевэкономист

Сложность прогнозирования

По мнению финансового эксперта, курс биткоина может как подняться до высоких показателей, так и снова опуститься. Дело в том, что он очень волатильный и плохо прогнозируется в отличие от курса национальных валют.

Если в основе традиционных валют, драгоценных металлов, ценных бумаг, акций и облигаций всегда лежит некая фундаментальная стоимость, то в основе почти всех криптовалют ее нет, объяснил Григорьев.

«Ее стоимость зависит от двух вещей: от желания инвестора, который купил, продать дороже и от количества людей, организаций, которые готовы рассчитываться при помощи биткоина вместо доллара, рубля и других валют», — уточнил он.

Курс биткоина продолжает медленно восстанавливаться после крупного обвала в ноябре — всего за два дня (8-9 число) он потерял 23 процента стоимости и опустился до 15,8 тысячи долларов. Обвал был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX — в начале ноября вышло расследование о ее неплатежеспособности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Косачев ответил на требование ЕК о бесплатных полетах над Сибирью
Побывавшая в Таиланде россиянка назвала неприемлемые для русских привычки тайцев
Названа причина полученного Стасом Михайловым в посольстве США отказа
Россиян научили прикрепляться к частной клинике по полису ОМС
На Камчатке впервые в 2023 году запретили вывезти красную икру
Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе
Вероятность возвращения курса биткоина к 70 тысячам долларов оценили
Найденные у трассы в Приморье котята леопарда умерли
Названа необычная сексуальная поза для новых сильных ощущений
Учитель случайно разослал школьникам свои откровенные фотографии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.