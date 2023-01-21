Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:36, 21 января 2023Экономика

Европу предупредили о рисках из-за ужесточения санкций против России

Bloomberg: санкции против России подорвут работу ключевых отраслей экономики в Европе
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Ужесточение санкций Евросоюза против России несет в себе риски для ключевых отраслей экономик стран Европы и может подорвать их работу. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Джек Виттельс.

«Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные источники поставок дизельного топлива, санкции могут привести к увеличению расходов в отраслях, зависящих от него, таких как сельское хозяйство и автомобильные перевозки, и затруднить правительствам сдерживание инфляции», — предупредил он.

Автор материала подчеркнул, что Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизтоплива в ЕС. В 2022 году около половины импорта дизельного топлива в ЕС и Великобританию поставлялось из Россию, отметил он.

С 5 февраля Евросоюз присоединится к Великобритании и США по запрету морского импорта российского дизельного топлива и других нефтепродуктов. Также ЕС и «Большая семерка» планируют ввести два отдельных ценовых потолка на более дорогие (дизельное топливо и бензин) и более дешевые (мазут) виды нефтепродуктов из России. Первые торгуются с премией к эталонному сорту нефти Brent, вторые — со скидкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Минобороны отработало защиту от атак на важные объекты Подмосковья
Рогозин прокомментировал дело против Калиновского фразой «все знали»
В общежитии российского университета произошла массовая драка иностранцев
Финансист дала актуальные на сегодня советы по инвестированию
В ЛНР предсказали согласие Германии на передачу танков Украине
Хави высказался об аресте бывшего одноклубника по делу о домогательствах
Европу предупредили о рисках из-за ужесточения санкций против России
В России магазины одежды Zara откроются весной под новым названием
Россиянам перечислили правила дезинфекции гаджетов
Настасья Самбурская раскрыла размер своего гонорара за первую роль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.