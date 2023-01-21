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19:06, 21 января 2023Россия

В общежитии российского университета произошла массовая драка иностранцев

В Екатеринбурге студенты УрФУ устроили в общежитии массовую драку с ножами из-за девушки

Фото: Shutterstock

В Екатеринбурге студенты Уральского Федерального университета имени Бориса Ельцина подрались в общежитии из-за девушки. Об этом сообщает URA.RU.

Молодые люди из Казахстана и арабских стран устроили массовую драку в ночь на 21 января в общежитии №2. Конфликт вспыхнул после того, как девушка пожаловалась соотечественникам, что ее толкнул студент из Казахстана. Арабы пришли разбираться, прихватив ножи. Участники драки также использовали стулья. Многие получили травмы и порезы.

Жильцы общежития пытались утихомирить драчунов, однако безрезультатно.

В результате были сломаны теннисный стол, огнетушители, выбиты стекла. Студентка рассказала, что ночью были громкие крики, им пришлось закрываться в комнате, чтобы не попасть в эпицентр событий. Девушка признается, что было очень страшно.

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Любовь Ширижик
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