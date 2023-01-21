Утку признали виновной в ДТП с участием майора российской полиции

Mash: выбежавшую на проезжую часть утку признали виновной в ДТП с майором полиции

Выбежившую на дорогу утку признали виновной в ДТП с участием майора ставропольской полиции. Птицу обвинили по статье 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения и создание помехи). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утке выписали штраф в размере тысячи рублей, который заплатит хозяйка птицы — 46-летняя россиянка, которая ведет небольшое утиное хозяйство. По данным канала, во время прогулки виновница ДТП отбилась от группы и вышла на проезжую часть. Она влетела в стекло патрульного автомобиля.

Сама утка погибла на месте. Лобовое стекло договорились починить не за средства ее хозяйки.

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