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18:14, 21 января 2023Россия

Утку признали виновной в ДТП с участием майора российской полиции

Mash: выбежавшую на проезжую часть утку признали виновной в ДТП с майором полиции

Фото: Shutterstock

Выбежившую на дорогу утку признали виновной в ДТП с участием майора ставропольской полиции. Птицу обвинили по статье 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения и создание помехи). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утке выписали штраф в размере тысячи рублей, который заплатит хозяйка птицы — 46-летняя россиянка, которая ведет небольшое утиное хозяйство. По данным канала, во время прогулки виновница ДТП отбилась от группы и вышла на проезжую часть. Она влетела в стекло патрульного автомобиля.

Сама утка погибла на месте. Лобовое стекло договорились починить не за средства ее хозяйки.

Ранее на заседание городского совета пробралось дикое животное и напугало чиновников. Во время заседания городского совета мексиканского Акапулько с потолка упал енот, провалившись в помещение через потолочную панель

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Варвара Кошечкина
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