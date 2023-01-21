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13:09, 21 января 2023Из жизни

На заседание городского совета пробралось дикое животное и напугало чиновников

В мэрию мексиканского города Акапулько пробрался енот и сорвал заседание городского совета

Кадр: dailymail

В мэрию мексиканского города Акапулько пробралось дикое животное и напугало чиновников. Во время заседания городского совета с потолка упал енот, провалившись в помещение через потолочную панель, пишет Daily Mail.

Издание опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно видеть, как енот бегает вокруг стола. В это время многие чиновники в страхе забираются на стулья, а другие смеются. На кадрах также видно, как второй енот сидел на краю потолочной панели. Переполох продолжался до тех пор, пока животное не выбежало во входную дверь, после чего прерванное заседание продолжилось

По данным издания, инцидент произошел, когда городской совет рассматривал бюджет на январь и февраль. Отмечается, что мэрия Акапулько расположена внутри парка Папагайо, в окрестностях которого бродит много енотов. Однако, как дикое животное пробралось в здание, неизвестно.

Ранее сообщалось, что белый медведь ворвался в поселок на Аляске и растерзал двух человек. Как уточнялось жертвой дикого животного стали женщина и мальчик.

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Денис Савосин
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