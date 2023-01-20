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09:11, 20 января 2023Из жизни

Медведь ворвался в поселок и растерзал женщину и мальчика

На Аляске белый медведь убил женщину и мальчика

Фото: Dan Bolton / Unsplash

В США белый медведь растерзал двух жителей штата Аляска. Об этом сообщает KTUU-TV.

Нападение произошло в поселке Уэйлс на полуострове Сьюард во вторник, 17 января. Согласно электронному письму, полученному полицией штата, хищник ворвался в город около трех часов дня и начал гоняться за местными жителями. «Медведь смертельно ранил взрослую женщину и мальчика. Зверь был убит одним из жителей во время нападения на эту пару», — говорится в сообщении правоохранителей.

Как пишет New York Post, имена погибших пока не разглашаются. В данный момент представители властей пытаются связаться с их родными. Сотрудники Департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных Аляски отправятся на место происшествия, как только это позволят погодные условия.

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В поселке Уэйлс проживает около 150 человек. Основную часть населения составляют инупиаты — один из народов Крайнего Севера.

По данным Anchorage Daily News, на Аляске нападения белых медведей на людей со смертельным исходом крайне редки. Последний такой случай произошел 1990 году, когда хищник убил одного из жителей поселка Пойнт-Лей. Тем не менее, как рассказал представитель организации коренных жителей Аляски Джозеф Джессап Макдермотт, в последние годы из-за уменьшения количества льда в океане белые медведи стали проводить больше времени на суше, и вероятность столкновения человека с этими хищниками возросла.

Ранее сообщалось, что в Индии четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали в результате нападения медведя-губача. Нападение произошло в округе Панчмахал, штат Гуджарат.

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Никита Савин
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