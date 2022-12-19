Самый опасный медведь в мире пришел лакомиться фруктами и ранил четырех человек

Times of India: медведь-губач ранил четырех человек и вола

Четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали в результате нападения медведя-губача в деревне в индийском округе Панчмахал, штат Гуджарат. Об этом сообщает Times of India.

Губач, который называют «самым опасным медведем в мире», ранил 15-летнюю Сангиту Барию, 63-летнего Сандали Барию, 40-летнего Ревабхая Барию и 40-летнего Арвинда Барию. Кроме того, хищник травмировал вола. Скорее всего, медведя привлек зизифус мавританский, растущий в тех местах. Он пришел лакомиться фруктами и случайно встретил людей.

Жители деревни сообщили о произошедшем представителям департамента лесных ресурсов, которые направились в деревню. Специалисты по охране дикой природы установили клетки, чтобы изловить медведя.

«Медведи приходят за фруктами по ночам и остаются до утра. На обратном пути медведь мог встретить людей, испугаться и напасть на них. Нападение могло произойти и если медведь был с детенышами. Он мог защищать детенышей», — заявил заместитель лесничего. Он отметил, что чаще всего нападения происходят по утрам, когда люди выходят на улицу, чтобы сходить в туалет или с другими целями.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что на чайной плантации в индийском штате Тамилнад женщина пережила нападение медведя-губача, считающегося самым опасным в мире. Нападение произошло около пяти часов утра, когда работница плантации Сабитха Кумари, пошла в находившийся на улице общественный туалет.

