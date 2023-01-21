Концерт в московском клубе закончился давкой с пострадавшими

Две девушки пострадали в результате давки на концерте в московском клубе

Две девушки пострадали в давке на концерте исполнителей Heroinwater и UglyStephan в одном из клубов на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщают «Известия».

По информации источника, потасовка в заведении «ARBAT HALL» началась, когда охранники попытались оттеснить зрителей, чтобы дать возможность покинуть зал посетителям с VIP-билетами. Затем началась давка, в результате которой две девушки упали и получили травмы.

Сообщается, что всего в зале было более 300 человек.

29 октября в южнокорейском Сеуле произошла давка на вечеринках в честь празднования Хеллоуина, в результате которой погибли 156 человек. Переулок, где случился инцидент, выходил на более широкую улицу. Дорога там спускается вниз и сужается, поэтому при давлении сзади люди могут с легкостью споткнуться и упасть, что и произошло в тот день.