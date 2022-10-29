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19:55, 29 октября 2022Мир

Десятки человек пострадали в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле

Около 100 человек пострадали во время давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина

Около 100 человек пострадали в давке в Сеуле, Южная Корея, во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщает агентство «Ренхап». Кадрами последствий давки делятся очевидцы в соцсетях, один из роликов публикует RT в своем Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел в узком переулке близ отеля Гамильтон, где уже начались праздничные мероприятия

Сообщается, что у десятков пострадавших из-за давки и духоты нарушилась работа сердца. Медики пытаются оказать пострадавшим первую помощь и проводят непрямой массаж сердца. Известно, что вернуть к жизни удалось не всех, есть погибшие, однако точное их число не сообщается.

Как сообщает корреспондент «Ренхап», cреди пострадавших есть и несовершеннолетняя — десятилетняя девочка.

Ранее сообщалось, что в Аргентине более ста человек пострадали во время футбольного матча.

Валерий Розенберг
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