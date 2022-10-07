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В Аргентине более ста человек пострадали во время футбольного матча

Матч чемпионата Аргентины завершился массовыми беспорядками, пострадали более ста человек

Кадр: Archi resumen / YouTube

Матч чемпионата Аргентины по футболу между «Химнасией» и «Бока Хуниорс» завершился массовыми беспорядками. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, встреча в городе Ла-Плата была остановлена судьей через девять минут после начала. По данным властей, болельщики «Химнасии» пытались прорваться на уже заполненный стадион. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы заставить фанатов отступить. В результате пострадали более ста человек, один болельщик умер в больнице.

Trivela пишет, что причиной случившегося стало то, что на матч было продано больше билетов, чем было мест на стадионе. Министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни возложил ответственность за случившееся на организаторов матча.

В ночь на 2 октября на стадионе в Маланге после матча 11-го тура чемпионата Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая» также происходили беспорядки. Болельщики «Аремы» после матча вышли на поле, для их успокоения был применен слезоточивый газ. После этого началась давка на поле и трибунах. В результате 131 человек погиб и еще 180 пострадали.

Анастасия Борисова
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