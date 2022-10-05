Стали известны подробности гибели людей в давке на стадионе в Индонезии

CNN: давка после матча в Индонезии произошла из-за заблокированных выходов со стадиона

Стали известны подробности гибели людей в давке на футбольном стадионе в Индонезии. Об этом сообщает CNN.

В ходе расследования выяснилось, что некоторые выходы со стадиона оставались заблокированными, вследствие чего давка усиливалась. Отмечается, что это произошло из-за нарушения коммуникации между сотрудниками полиции, работавшими на матче. Ответственный за регулирование выходов со стадиона специалист был уволен после произошедшего.

Инцидент произошел в ночь на 2 октября на стадионе в Маланге после матча 11-го тура чемпионата Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшей стороны после игры вышли на поле, для их успокоения был применен слезоточивый газ. После этого началась давка на поле и трибунах.

Изначально утверждалось, что в результате инцидента 127 человек погибли и еще 180 пострадали, позже число погибших выросло до 174 человек. На момент выхода материала подтверждена гибель 131 человека.