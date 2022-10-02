В Индонезии в ходе беспорядков после футбольного матча погибли 127 человек

Reuters: 127 человек погибли в ходе беспорядков после футбольного матча в Индонезии

По меньшей мере 127 человек погибли, еще 180 получили ранения в ходе беспорядков после футбольного матча на стадионе в Маланге в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По словам главного инспектора полиции провинции Восточной Явы Нико Афинта, болельщики проигравшей стороны после матча вышли на поле, в свою очередь сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их. После этого началась давка. Также у людей наблюдались проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа.

Ранее фанат выбежал на поле и атаковал футболистов после матча пятого тура чемпионата Турции. После окончания матча на поле выбежал фанат и с разбега влетел ногами в игрока команды победителей Салиха Учана. Отмечается, что в инциденте также пострадал его одноклубник Дженк Тосун. По информации источника, полиция задержала нападавшего.