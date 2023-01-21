Летевший из Перми на Гоа самолет приземлился в Узбекистане из-за угрозы взрыва

Летевший из Перми на Гоа самолет Azur Air приземлился в Узбекистане из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Перми на Гоа, приземлился в Узбекистане из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии.

Сообщается, что на борту рейса AZV2463 находились около 240 человек. По словам одного из пассажиров, по приземлении у всех летевших забрали мобильные телефоны, вывели из самолета и посадили на автобус.

«Нас довезли в здание аэропорта, он буквально в 500 м. аэропорт не отапливается, тут холодно. Народ был в надежде что все быстро, быстро — по факту они уже сидят там 12 часов», — рассказал пассажир по имени Глеб телеканалу РЕН-ТВ.

Позже, по его словам, пассажирам вернули телефоны. Вылет из Узбекистана запланирован на 17:00 по мск.