В Турции задержали одного из руководителей ИГ

В турецком городе Газиантеп задержали одного из руководителей ИГ

В турецком городе Газиантеп задержали одного из руководителей «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), сообщает агентство Anadolu.

«Задержанный ранее группами антитеррористического отдела Х.А. идентифицирован, как "командующий службы безопасности Ракки" и "губернатор Ниневия" при террористической организации ДЕАШ (ДАИШ, арабский акроним запрещенной в России группировки ИГ — прим. «Ленты.ру»)», — пишет издание.

Отмечается, что после проведения всех необходимых процедур задержанного доставили в суд, который вынес решение взять его под стражу.

Ранее стало известно, что турецкие правоохранители задержали иностранца, планировавшего нападения в популярных у туристов местах в Стамбуле. Мужчина, предположительно, причастен к деятельности ИГ.