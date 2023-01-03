Планировавшего нападения в туристических местах мужчину задержали в Стамбуле

В Стамбуле задержали иностранца, планировавшего нападения в туристических местах

Иностранца, планировавшего нападения в популярных у туристов местах в Стамбуле, задержали турецкие правоохранители. Как сообщает агентство Anadolu, мужчина, предположительно, причастен к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«В ходе операции, организованной сотрудниками МВД Турции при поддержке спецслужб, в Стамбуле схвачен иностранец, предположительно, причастный к террористической организации ДЕАШ (ДАИШ, арабский акроним запрещенной в России группировки ИГ — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

По информации Управления безопасности Стамбула, задержанный мужчина планировал устроить нападения в туристических местах города. Также отмечается, что он публиковал в соцсетях видеоролики с угрозами.

В ходе обыска у иностранца обнаружили холодное оружие и символику запрещенной террористической организации. Решением суда задержанный был арестован, добавили в агентстве.