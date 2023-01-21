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11:34, 21 января 2023Россия

Украинские войска атаковали мелькомбинат в Курской области

ВСУ сбросили две гранаты на мелькомбинат в поселке Теткино Курской области

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Украинские войска атаковали мелькомбинат в поселке Теткино Курской области, сбросив на его территорию две гранаты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, в результате произошедшего никто не пострадал, существенных повреждений взрывы гранат также не нанесли.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что села Гуево и Теткино в Курской области попали под минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Теткино были повреждены шесть домов, оказалась перебита газовая труба и нарушено электроснабжение.

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Алевтина Запольская
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