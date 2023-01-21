Вероятность поставок немецких танков Leopard Киеву оценили

Политолог Коньков: США продавят ФРГ и Берлин даст свое согласие на поставку Leopard Киеву

США продавят Германию и Берлин даст свое согласие на поставку танков Leopard Украине, заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность поставок немецких танков Киеву.

Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности и страхе перед Россией. Так Кларк прокомментировал итоги встречи глав военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, в ходе которой стороны не смогли договориться о поставках танков Leopard 2 Украине.

Рано или поздно Соединенные Штаты продавят Германию, и Берлин даст свое согласие на поставку танков Александр Коньков политолог

«Другое дело, что отчаянное сопротивление Германии дает слабую надежду на то, что здравый смысл в Берлине еще окончательно не похоронен и там есть силы, которые мыслят конструктивно и не желают дальнейшей эскалации отношений с Россией. Потому что поставки немецких танков будут означать значительный регресс российско-немецких отношений», — заявил Коньков.

При этом политолог отметил, что сегодня Германия настолько политически ослаблена, что не сможет долго сопротивляться тому давлению, которое сейчас оказывают не только США, но и весь коллективный Запад. «В любом случае это значительный вызов для политического руководства Германии, в первую очередь для канцлера ФРГ Олафа Шольца», — убежден он.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники написала, на каких условиях канцлер ФРГ Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2. Газета сообщила, что в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом канцлер дал понять о готовности Германии пойти на уступки США в вопросе военной помощи Украине, если Вашингтон также начнет осуществлять поставки танков.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг эту информацию.

19 января стало известно, что США пока не видят смысла передавать Украине танки Abrams. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.