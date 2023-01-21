Советская актриса Майя Менглет умерла в Австралии

Звезда фильма «Дело было в Пенькове» Майя Менглет умерла в Австралии

В Австралии умерла 87-летняя советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Майя Менглет. О смерти звезды фильма «Дело было в Пенькове» сообщает издание SatrHit.

Известно, что актриса скончалась в Мельбурне, куда переехала вместе с семьей много лет назад. Причина смерти Менглет не раскрывается. В последние часы рядом с ней находились близкие люди.

Всего Майя Менглет снялась в 18 кинокартинах. В течение 43 лет была актрисой Театра им. Станиславского, откуда уволилась вместе с мужем Леонидом Сатановским в начале 2000-х из-за конфликта с новым руководством.

Ранее сообщалось, что на 77-м году жизни скончался народный артист России режиссер фильмов «Монах и бес» и «Облако-рай» Николай Досталь.