Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 21 января 2023Мир

В ЦАР назвали преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома

Премьер ЦАР Молуа: делать выводы о покушении на главу Русского дома Сытого преждевременно

Фото: Charles Bouessel / Reuters

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в интервью РИА Новости назвал преждевременными выводы по делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого.

«Расследование продолжается. Сегодня у нас нет никаких данных, к настоящему времени это только данные на этапе расследования. Подождем выводов и посмотрим», — заявил он.

Молуа отметил, что был рад тому, что Сытый идет на поправку, подчеркнув, что надеется, что виновники произошедшего будут наказаны по всей строгости закона. «К сожалению, я отдаю себе отчет в том, что некоторые СМИ обошли стороной этот инцидент и не осудили его по-настоящему, однако мы осуждаем эти действия», — признал он.

Нападение на Сытого произошло 16 декабря 2022 года. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта, в которой была взрывчатка. Она сдетонировала у него в руках.

Сытого госпитализировали. Позже его эвакуировали в Россию для дальнейшего лечения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты
«Ювентус» наказали по делу о финансовых махинациях
Мороз и гололедицу пообещали москвичам синоптики
В ЦАР назвали преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома
Бензовоз и железнодорожные цистерны загорелись в Иркутской области
Расшифрована фраза Месси перед решающим пенальти на ЧМ-2022
В России объяснили отказ Германии от поставок Leopard Киеву
В Германии встревожились из-за заявления по танкам Leopard для Украины
Названо имя следующего премьера Новой Зеландии
Суд заочно арестовал экс-главу центра им. Хруничева по делу о хищении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.