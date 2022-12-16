Стало известно о взорвавшейся посылке в Русском доме в ЦАР

СОМБ: в руках главы Русского дома в ЦАР взорвалась посылка

В городе Банги в руках главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого взорвалась посылка. Об этом сообщает Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), занимающегося подготовкой армии, полиции и жандармерии в ЦАР.

Глава российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта. Отправление содержало взрывчатое вещество. «Состояние пострадавшего — тяжелое, врачи борются за его жизнь», — указали в СОМБ.

«Лента.ру» направила запросы о случившемся в посольство России в ЦАР и российское консульство в Банги.

4 декабря посольство Украины в Астане получило письмо с предупреждением, что в здании якобы заложено взрывное устройство. 1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в ряд посольств страны были переданы пропитанные красной жидкостью письма с угрозами. Перед этим, 30 ноября, в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. В руках у него взорвался конверт. Отправитель писем и пакетов до сих пор не найден.

