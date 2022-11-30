В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, есть один пострадавший

В среду 30 ноября в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Известно как минимум об одном пострадавшем — это сотрудник дипмиссии, пишет Reuters.

Сотрудник посольства получил легкие ранения, он самостоятельно отправился в больницу, рассказали в полиции.

Пока агентство не получило комментариев от посольства. Причины взрыва тоже неизвестны. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ, взрывное устройство было спрятано в письме.

Полиция уже оцепила территорию вокруг посольства, ведется следствие: у здания работают криминалисты, кинологи, представители подразделения TEDAX, которое занимается обезвреживанием бомб.