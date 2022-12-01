Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:59, 1 декабря 2022Бывший СССР

Кулеба рассказал о полученных посольствами Украины письмах с угрозами

Кулеба: три посольства Украины получили пропитанные красной жидкостью письма с угрозами

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ранее сообщивший о том, что в ряд посольств страны были переданы письма с угрозами, рассказал, что полученная корреспонденция была пропитана красной жидкостью. Он также уточнил, что такие письма были направлены в три дипломатических представительства, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, не два, а уже три, во-вторых, письма не со взрывчаткой, а с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему», — заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что текст переданных сообщений содержал символические угрозы стране, а конверты были пропитаны некой красной жидкостью. Кулеба отметил, что Киев не испугается подобных «сатанинских» символов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль порассуждал об обмене заключенными между Россией и США
В России заявили о балансировании НАТО на тонкой грани
Подсчитаны траты на торжественный ужин Байдена и Макрона
Сборная Японии победила Испанию на ЧМ-2022
Минобороны Италии опровергло данные о подготовке в стране украинских солдат
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
В «Зените» оценили отстранение футболистов на шесть матчей за массовую драку
В ЛНР предупредили о желании Зеленского разделаться с соратниками
Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела
В офисе Зеленского назвали число погибших с начала военной спецоперации солдат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.