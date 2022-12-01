Кулеба рассказал о полученных посольствами Украины письмах с угрозами

Кулеба: три посольства Украины получили пропитанные красной жидкостью письма с угрозами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ранее сообщивший о том, что в ряд посольств страны были переданы письма с угрозами, рассказал, что полученная корреспонденция была пропитана красной жидкостью. Он также уточнил, что такие письма были направлены в три дипломатических представительства, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, не два, а уже три, во-вторых, письма не со взрывчаткой, а с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему», — заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что текст переданных сообщений содержал символические угрозы стране, а конверты были пропитаны некой красной жидкостью. Кулеба отметил, что Киев не испугается подобных «сатанинских» символов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с Россией.