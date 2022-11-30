Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:46, 30 ноября 2022Мир

Появились подробности взрыва в посольстве Украины в Мадриде

El Confidencial: взорвавшееся в украинском посольстве устройство было спрятано в конверт

Фото: vk.com/ belinter / Globallookpress.com

Взорвавшееся в украинском посольстве в Мадриде устройство было спрятано в конверт. Такие подробности приводит El Confidencial со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Следователи рассматривают гипотезу о том, что взрывчатка была спрятана в письме без отправителя. Конверт должен был пройти контроль безопасности в дипломатическом представительстве.», — отмечает издание.

По словам собеседника газеты, сотрудник посольства получил «совершенно незначительные травмы» рук. Он отметил, что на данный момент расследование сосредоточено на определении происхождения взрывчатого соединения. Следствие ищет виновника.

Национальная полиция активировала антитеррористический протокол и взяла расследование под свой контроль. На место происшествия были направлены специальные сотрудники по обезвреживанию взрывчатых веществ, а также другие подразделения полиции.

Ранее в среду 30 ноября в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Известно как минимум об одном пострадавшем — это сотрудник дипмиссии. Сотрудник посольства получил легкие ранения, он поехал в больницу своим ходом, рассказали в полиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
В Москву привезли главаря одной из самых жестоких группировок 1990-х
Студентка заказала рубашку в сети и удивилась содержимому посылки
Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии
Рэпер T-Killah и его жена Мария Тарасова впервые станут родителями
МИД России оценил решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Момент смертельного массового ДТП на российской трассе показали на видео
Великобритания ввела санкции в отношении 22 россиян
Украинским посольствам за границей экстренно предписали усилить безопасность
Захарова предрекла всему миру проблемы из-за потолка цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.