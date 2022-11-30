Появились подробности взрыва в посольстве Украины в Мадриде

El Confidencial: взорвавшееся в украинском посольстве устройство было спрятано в конверт

Взорвавшееся в украинском посольстве в Мадриде устройство было спрятано в конверт. Такие подробности приводит El Confidencial со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Следователи рассматривают гипотезу о том, что взрывчатка была спрятана в письме без отправителя. Конверт должен был пройти контроль безопасности в дипломатическом представительстве.», — отмечает издание.

По словам собеседника газеты, сотрудник посольства получил «совершенно незначительные травмы» рук. Он отметил, что на данный момент расследование сосредоточено на определении происхождения взрывчатого соединения. Следствие ищет виновника.

Национальная полиция активировала антитеррористический протокол и взяла расследование под свой контроль. На место происшествия были направлены специальные сотрудники по обезвреживанию взрывчатых веществ, а также другие подразделения полиции.

Ранее в среду 30 ноября в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Известно как минимум об одном пострадавшем — это сотрудник дипмиссии. Сотрудник посольства получил легкие ранения, он поехал в больницу своим ходом, рассказали в полиции.