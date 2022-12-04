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06:00, 4 декабря 2022Бывший СССР

Посольство Украины в Астане получило письмо о якобы минировании здания

МВД Казахстана: посольство Украины в Астане получило письмо о «минировании» здания

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Посольство Украины в Астане получило письмо с предупреждением о том, что в здании якобы заложено взрывное устройство. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

По информации ведомства, 1 декабря украинский консул обратился в полицию, заявив, что на электронную почту посольства пришло письмо о минировании здания. «Факт зарегистрирован в книге учета информации управления полиции района Есиль», — сообщили в МВД.

Прибывшие на место спецслужбы в ходе проверки взрывных устройств не обнаружили. Отмечается, что эвакуировать сотрудников посольства не пришлось.

В настоящее время полиция разыскивает причастных лиц, добавили в МВД.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в ряд посольств страны были переданы пропитанные красной жидкостью письма с угрозами. Перед этим, 30 ноября, в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. В руках у него взорвался конверт.

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Марина Совина
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